18.10.17 08:083060
До України йде потепління з дощами та мокрим снігом
|25.10.17 14:02
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З 26 жовтня в Україні потепліє, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
З 26 жовтня в Україні потепліє, у багатьох регіонах пройдуть дощі. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
"У четвер фронт разом із дощами буде в Україні. У більшості областей пройдуть дощі. У східних областях - Харків, Луганськ, Донецьк - опади більш ймовірні аж надвечір. У південній частині, скоріше, обмежиться щільною хмарністю. Дощі у північних районах Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини можуть змішуватися із мокрим снігом. Потепліє", - пише вона.
За словами Діденко, 26 жовтня мокрий сніг може пройти також у Києві.
Нагадаємо, у середу, 25 жовтня, в Україні практично без опадів, на півдні до +10°.