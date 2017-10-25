Порты Одессы и Николаева будут получать ресурсы равномерно

25.10.17 17:31Сколько просмотров этой статьи155Сколько комментариев этой статьи0

Распределение средств и других ресурсов между портами Большой Одессы и Николаева уровняют. Об этом Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал в студии одного из телеканалов Николаева.

Министр пообещал устранить существующую диспропорцию между финансированием и распределением средств и грузопотоков между портами Большой Одессы и Николаева (государственный порт Николаева и частный порт "Ольвия"), которая сейчас склоняется в пользу Одессы, Южного и Черноморска, пишет traffic.od.ua

"Что касается вечного противостояния большой Одессы с Николаевским регионом – да, это имеет место. И мы хотим эту диспропорцию устранить. Что мы делаем для этого? Наша ключевая цель "Стратегии 2038 год" — мы должны иметь частные порты, мы должны иметь самые больше порты в долгосрочной концессии. Только частный собственник может быть эффективным. Когда мы тешимся иллюзией, что государство будет успешно руководить государственными предприятиями — это фикция, которой нас кормили десятки лет для того, чтобы воровать наши деньги, из карманов налогоплательщиков", - заявил Владимир Омелян.

Также, чиновник отметил, что проведение тендеров в портах проходит в "нормальном прозрачном режиме", отчего министерство экономит бюджетные деньги. "Все компании, мировые лидеры по дноуглублению, принимают участие и определяют победителя без каких-либо исков и рассмотрений в Антимонопольном комитете.Мы экономим на этих тендерах, вот два, которые мы провели самых больших, на общую сумму 1,5 миллиарда гривен, мы сэкономили полмиллиарда. Это огромная сумма", - говорит Омелян.

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