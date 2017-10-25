В Николаевских маршрутках следят за пассажирами

В Николаеве в салоне маршрутного такси №21, установлена видеокамера, которая снимает всех пассажиров, которые едут в данной «маршрутке».

На видеокамере имеется «пломба» с названием фирмы-перевозчика. Фирма ПИК, к которой относится 21-й маршрут «Намыв-ЖД вокзал (пассажирский)», решила таким образом следить за всеми пассажирами данной «маршрутки», сообщает Николаевские новости.

Стоит отметить, что в салоне нигде нет информации о том, что в маршрутном такси ведётся видео-съёмка, как это предусмотрено законодательством Украины.