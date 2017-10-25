В Николаеве стипендию мэра и горсовета получат 70 студентов

В 2017 году 70 талантливых студентов Николаева получат стипендию городского головы и городского совета.

В целом за счет средств бюджета Николаева им выплатят 226 тыс. грн. Об этом стало известно в понедельник, 23 октября, во время заседания экспертного совета по вопросам назначения стипендии городского головы и городского совета для талантливых студентов, которые учатся в высших и профессионально-технических учебных заведениях Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Интернет-издание Мой Город.

Заседание экспертного совета провел вице-мэр Евгений Шевченко. В нем также приняли участие депутаты городского совета.

В соответствии с нашей программой и планом на 2017 год запланировано предоставить 70 стипендий городского головы и городского совета на общую сумму 226 тысяч гривен.

Дополнительное финансирование мы получили в сентябре. На данный момент подано 82 заявления. Если их разделять по уровню аккредитации учебных заведений, то от профессионально-технических заведений подано 15 заявлений, от высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации – 18 заявлений, от учебных заведений III-IV уровня аккредитации – 49 заявлений, — рассказал начальник городского управления молодежной политики Олег Соколик.

По его словам, студентам высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений планируют предоставить 15 и 20 стипендий соответственно. Размер стипендии для студентов профтехучилищ составляет 2750 грн., а для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации – 3250 грн.

Что касается студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, то им предоставляется стипендия размером 3400 грн.

Это стипендия для активных, талантливых студентов. Успешность в учебе и спортивные достижения – не определяющие критерии в данном случае. Есть отдельные стипендии для спортсменов. Также есть отдельные стипендии для учащихся, которые имеют высокий академический балл, — объяснил Олег Соколик.

Сегодня члены экспертного совета рассмотрели 49 заявлений на получение стипендий. Они проголосовали за предоставление пособия для студентов профтехучилищ и учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации и отдельно рассмотрели заявления на предоставление стипендии студентам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации.

Такая помощь для талантливых студентов является разовой, выплачивают ее каждый год в ноябре.