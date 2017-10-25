Миколаївцям не по кишені солодощі

Солодке життя миколаївцям стало не по кишені, містяни вже не реагують на те, що змінюються ціни на кондитерські вироби.

Як розповіли продавці кореспонденту «Миколаївської Правди» на одному з ринків міста, люди вже давно не витрачають сотні на солодощі. Продавці кондитерських виробів відзначають те, що здебільшого миколаївці беруть карамельні або дешеві шоколадні цукерки. Ті, хто готовий викласти більшу суму за солодощі, беруть не більше 150-200 грам. На сьогоднішній день цукерки можна придбати від 50 до 145 гривень за кіло, печиво – від 37 до 60 гривень за кілограм.