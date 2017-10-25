Фонд Держмайна оголосив конкурс на посаду гендиректора Миколаївської ТЕЦ Конкурсний відбір кандидатів відбудеться 19 грудня Про це повідомляється на сайті ФДМУ, передає портал Depo.Миколаїв. Фонд державного майна України оголосив конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Заявки приймаються до 24 листопада. Раніше портал Depo повідомляв, що продаж пакетів акцій Миколаївської ТЕЦ запланований на 2018 рік. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама