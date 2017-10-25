Николаевский спасатель получил госнаграду от главы МВД

25.10.17 19:26Сколько просмотров этой статьи142Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский спасатель Антон Зинченко был награжден государственной наградой Украины – медалью «За спасенную жизнь».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В понедельник, 23 октября, за добросовестное и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей министр внутренних дел Арсен Аваков вручил награды спасателям и специалистам аппарата Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие состоялось в здании МВД.

В соответствии с указом президента Украины №319 от 12 октября 2017 года медалью «За спасенную жизнь» за мужество и отвагу, проявленные при спасении жизни людей, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, весомый вклад в дело гражданской защиты награжден Антон Зинченко – старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Николаевской области, пишет Nikolaev-city.

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