Як в зимові холоди запускати двигун?

Для громадян України словосполучення “запуск двигуна в мороз” не є чимось загадковим. І тут вже хто на що здатний.

Іномарки преміум-класу мають ще з заводу спеціальне обладнання для прогріву перед пуском. Найбільш затребуваною така функція є у автомобілів на дизельному паливі.

Причина криється в тому, що в сильний мороз дизпаливо стає схожим по консистенції з желе. І щоб двигун запустився, паливо потрібно прогріти.

У бензинових автомобілів частіше страждає масло в системі. Тут також без підігріву не обійтися. Тільки прогрівають вже сам мотор, пише 1od.in.ua.

Тому для стабільної роботи автомобіля в морозні дні, найкраще раз і назавжди встановити штатний пристрій для прогріву.