Скончался экс-глава Николаевского областного совета

В среду, 25 октября умер бывший глава Николаевского областного совета Валентин Чайка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Николаевской районной государственной администрации Алла Воробьева.

«Сегодня самый печальный день для жителей Николаевского района и области. Перестало биться сердце нашего всеми уважаемого и любимого Чайки Валентина Семеновича», - написала она.

Чайка Валентин Семенович родился в 1944 году. В селе Акмечетка (Прибужжя) Домановского района. Образование высшее. В 1976 году кончил Уманский сельскохозяйственный институт, по специальности - ученый агроном. Трудовую деятельность начал в 1961 году в винсовхозе «Зеленый Гай» Вознесенского района, пишет портал Маю Право.

После окончания института работал на различных руководящих должностях в Веселиновском, Николаевском районах, имеел большой опыт работы в структурах исполнительной власти. С 1989 В.С. Чайка - председатель Николаевского районного совета народных депутатов, с 1992г. Представитель Президента Украины в Николаевском районе, в 1994 г. - снова избирается председателем Николаевского райсовета, депутатом областного совета, с 1995г. - председатель Николаевской райдерадминистрации.

27 марта 1998 года Чайка был вновь избран депутатом облсовета. А на сессии 10 апреля 1998 г. – потвердил свои полномочия председателя облсовета. При голосовании набрал 56 голосов «за», его соперник Кравченко С.И. – 14.

На сайте исследовательского проекта «Политическая элита украинских регионов» о Валентине Чайке сообщают следующее:

«Чайка никогда не афишировал своих политических пристрастий. Он имел устоявшийся имидж «хозяйственника», что, по всей видимости, помогало ему удерживать пост главы представительской власти в области в течение столь длительного времени. Судя по материалам прессы, его деятельность носила в большинстве своем формальный характер, как в советский период: поздравления граждан области с профессиональными праздниками, награждение отличившихся, иногда помощь пострадавшим от какого-либо чрезвычайного происшествия. В то же время, реальная работа Чайки по руководству областью оставалась «за кадром». В апреле 2000 года фамилия Чайки начинает исчезать с полос областных газет. Приветствия и поздравления выходят либо за подписью его первого заместителя, либо от имени облсовета вообще. Такая неопределенность сохранялась вплоть до 7 сентября 2000 года, когда сессия облсовета формально исключила Чайку из состава президиума облсовета «в связи с досрочным прекращением им полномочий председателя облсовета». Когда именно Чайка сложил полномочия, и по какой причине, в прессе не сообщалось», - говорится на странице проекта.