Курс валют на 26 октября: гривна падает

26.10.17 09:15Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

НБУ незначительно ослабил курс гривны.

Национальный банк Украины установил четверг, 26 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

–100 долларов США – 2677,0046 гривны (+10,0091);

–100 евро – 3154,8499 гривны (+18,1965);

–10 российских рублей – 4,6464 гривны (+0,0150).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 25 октября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке на 8 копеек, а в продаже на 7 копеек – до 26,77-26,79. Курс евро в покупке вырос на 20 копеек, а в продаже на 19 копеек, до 31,58-31,60 гривен. Курс российского рубля также незначительно вырос, до 0,464-0,465 гривен.

Похожие новости

25.10.17 09:58Курс валют на 25 октября: гривна падает

05.10.17 09:32Курс валют на 5 октября

25.08.17 12:14Опять 25: банкиры подсчитали, как долго будет падать курс доллара в Украине

26.07.17 08:12Курс валют на 26 июля

10.07.17 16:15Курс валют на 10 июля

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама