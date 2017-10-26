18.10.17 08:083060
Курс валют на 26 октября: гривна падает
|26.10.17 09:15
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НБУ незначительно ослабил курс гривны.
НБУ незначительно ослабил курс гривны.
Национальный банк Украины установил четверг, 26 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
–100 долларов США – 2677,0046 гривны (+10,0091);
–100 евро – 3154,8499 гривны (+18,1965);
–10 российских рублей – 4,6464 гривны (+0,0150).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке 25 октября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке на 8 копеек, а в продаже на 7 копеек – до 26,77-26,79. Курс евро в покупке вырос на 20 копеек, а в продаже на 19 копеек, до 31,58-31,60 гривен. Курс российского рубля также незначительно вырос, до 0,464-0,465 гривен.