Бывший кандидат в мэры Николаева очистил город от «нечисти»

26.10.17 08:13Сколько просмотров этой статьи152Сколько комментариев этой статьи0

Во вторник, 24 октября, широко известный в узких кругах экс-кандидат в мэры Николаева Вениамин Никора, провел обряд «очищения» на главной площади города.

Об этом «мастере глубинных духовных практик», «астрологе», «мастере рейки» и «карт Таро» как он сам себя именует, в Николаеве впервые услышали в 2014 году, когда тот выставил свою кандидатуру на выборах мэра Николаева. Больших лавров он тогда не снискал, прямо скажем не добился — занял последнее, 19-е место, набрав всего 342 голоса, сообщает novosti-n.org

Сегодня, когда в Николаеве вновь запахло выборами, «мастер рейки» вновь всплыл на поверхность.

В центре города, перед горисполкомом, на бывшей площади Ленина, «мастер духовных практик» разложил плоские «магические» камни, на которых поджег ладан — таким образом он «разогнал» скопившуюся «нечисть».

— Это магическая структура, детали рассказывать не буду, — предпочел не раскрывать все секреты своего дела Никора, однако рассказал «Новостям-N», что главная площадь города — не единственная локация проведения «обрядов». В ближайшие дни астролог «очистит» ещё два места в Николаве.

«Загрязнили» город, по убеждению астролога, частые походы влиятельных людей к магам, которых в Николаеве огромное количество.

—В нашем городе скопилось много не очень позитивных, мягко говоря, энергоинформационных образований. Причина тому — очень многие влиятельные люди (серьезные бизнесмены, политики) иногда очень некорректно пользуются магическими услугами. И это всё создает негатив в информационном поле города в целом. А кто страдает? Обыкновенные люди, — поделился Никора. Правда фамилий «серьезных бизнесменов и политиков», которые по чем зря шляются по «магам», бывший кандидат в мэры так и не назвал.

После «обряда» астролог сделал «расклад на будущее города» с помощью карт Таро. Карты показали, что сегодня николаевцам живется в городе не очень радостно, а причиной этому является присутствие в городе неких людей, «подгребающих всё под себя», среди которых есть таинственный мужчина (имен и фамилий Никора не назвал). Однако фортуна не на их стороне, уверен «мастер», и вскоре все изменится — в город пойдут инвестиции, мощное развитие получит творчество.

—Общая картина очень даже оптимистичная, — подытожил «мастер рейки».

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