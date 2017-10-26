На Садовой запретили проезд большегрузных автомобилей

В Николаеве запретили проезд грузовых автомобилей по Садовой улице, данное ранее было принято во время заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли. Соответственно данному постановлению уже убыли установлены специальные дорожные знаки.

Не смотря на то, что ежегодно меняется схема движения транспорта, положительного результата не наблюдается.

Схема движения большегрузного транспорта на сегодняшний день находится в разработке, чтобы данные транспортные средства могли беспрепятственно перемещаться по другим улицам, передает Николаев24.