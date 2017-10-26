18.10.17 08:083060
В Украине увеличен штраф за парковку на местах инвалидов
|26.10.17 11:58
|131
|0
С 26 октября штраф будет увеличен на 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
С 26 октября штраф будет увеличен на 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
В Украине с четверга, 26 октября, ужесточат ответственность за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.
"Для Национальной полиции будет большая честь быстро воплотить в жизнь нормы закона, устранить все препятствия, потому что мы подготовились силами Патрульной полиции и полиции превенции нашего государства. Но есть еще большой пласт работы по реализации механизмов этого закона с целью изменения движения транспорта, установки дорожных знаков, определения мест парковки для определенной категории участников дорожного движения", – заявил Князев.
Как известно, 26 октября вступает в силу закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.