В Украине увеличен штраф за парковку на местах инвалидов

26.10.17 11:58Сколько просмотров этой статьи131Сколько комментариев этой статьи0

С 26 октября штраф будет увеличен на 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Украине с четверга, 26 октября, ужесточат ответственность за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

"Для Национальной полиции будет большая честь быстро воплотить в жизнь нормы закона, устранить все препятствия, потому что мы подготовились силами Патрульной полиции и полиции превенции нашего государства. Но есть еще большой пласт работы по реализации механизмов этого закона с целью изменения движения транспорта, установки дорожных знаков, определения мест парковки для определенной категории участников дорожного движения", – заявил Князев.

Как известно, 26 октября вступает в силу закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

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