В Николаеве прошло заседание по делу гражданина Азербайджана

В Центральном районном суде Николаева 25 октября состоялось судебное заседание по делу в отношении гражданина Азербайджана, обвиняемого в предложении и предоставлении неправомерной выгоды сотруднику прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, передает Маю право.

Судебное заседание прошло с участием переводчика, привлеченного по ходатайству защитников обвиняемого, поскольку тот не понимает украинский язык.

«Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому 1 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в одном из ресторанов города Николаева, действуя в интересах предприятия, к которому он имеет непосредственное отношение, передал сотруднику полиции часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

В частности, после получения взятки от мужчины полицейский должен был передать средства старшему следователю следственного отдела прокуратуры Николаевской области за принятие мер для возвращения вещей и документов, изъятых в рамках уголовного производства, которое касается деятельности вышеупомянутого предприятия, а также принятие необходимых обвиняемому процессуальных решений, в частности, закрытия указанного уголовного производства.

Также сообщается, что обвиняемый своей вины не признал и в заседании объявлен перерыв до 3 ноября.