Как прожить осень без хандры?

Осенняя пора- это время не только ярких природных красок и постоянных дождей. Осень можно провести не только в депрессиях из-за авитаминоза, но еще и очень даже весело.

Многие бесцельно пытаются бороться с осенней хандрой, в то время, как другие в осеннее время года стараются всячески разнообразить жизнь. Идеи из данной статьи помогут преодолеть межсезонье с большей радостью и меньшими потерями в психоэмоциональном плане, пишет Гармония Жизни.

Обновить гардероб.

Такая идея пригодится не только женщинам, но и мужчинам. Для них новый деловой костюм – это бонус к самооценке. А новый ремень поможет чувствовать себя увереннее и солиднее. Девушкам можно сменить стиль одежды и прическу. Такая тактика поможет не только весело пережить осень, но и лучше понять себя, насладиться новыми покупками. А старые вещи лучше отдать в церковь или продать в комиссионный магазин.

Поставить новые цели.

Если цель искренняя и своя, то она не даст заскучать. К примеру, начать учить иностранный язык, сесть на шпагат или улучшить работу определенной чакры. Главное, не дать окружающим навязать какие- то свои, непонятные цели. Цель также должна быть еще и реалистичной. Чтобы по прошествии осени можно было не сожалеть о потраченном времени, а наоборот, гордиться собой.

Изменить биоритм, систему питания, образ жизни.

Из совы стать жаворонком в зимнее время года более легко, несмотря на то, что многие полагают наиболее подходящим для таких перемен сезоном лето. Мотивацией может послужить желание насладиться дневным светом как можно дольше, ведь к зиме ночи все длиннее. Чем раньше получится встать, тем больше можно насладиться осенним солнышком. А смена системы питания, например, на легкий вегетарианский рацион поможет добавить в систему больше овощей, что поможет избежать типичного осеннего авитаминоза.

Увеличить физическую активность.

Не стоит ограничиваться только скучным поднятием гантелей. Даже с обручем тренировки могут стать более веселыми и энергичными. Многие за осень набирают лишние килограммы, ведь организм нередко из-за нехватки витаминов в рационе увеличивает аппетиты. Потому привести заранее свою фигуру в порядок и увеличить количество эндорфинов- гормонов счастья, под силу каждому. Главное найти занятие себе по душе и не упускать из вида грамотное сочетание силовых и кардио тренировок.

Можно запастись также традиционными магическими растениями. Рябина, желтые листья, цветки тыквы, желуди- это все отголоски осеннего времени, в которых скрыта своя, особенная магия. Например, цветы тыквы помогут улучшить материальное положение, а жёлуди создадут мощную защиту для дома. Осенняя магия прекрасна по-своему и откроет свои тайны тому, кто сумеет рассмотреть ее истинную красоту.

Данные советы помогут пережить осень и меньше подвергаться депрессии.