В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллара в Украине

26.10.17 16:24Сколько просмотров этой статьи148Сколько комментариев этой статьи0

Ослабление обменного курса в сентябре-октябре вызвано, в первую очередь, ситуативными и психологическими факторами, заявил Смолий.

Рост курс доллара в Украине вызван сезонными и психологимческими факторами. Причины ослабления нацвалюты в сентябре-октябре озвучил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Сегодня.

Так, по его словам, определенные ослабление обменного курса в сентябре-октябре вызвано, в первую очередь, ситуативными и психологическими факторами, в частности, влиянием сезонности предыдущих лет на настроения экономических агентов.

Кроме того, период активного сбора урожая совпал с повышением цен на нефть на мировых рынках, что привело к увеличению объемов покупки валюты нефтетрейдерами.

При этом украинаские компании активнее, чем в летние месяцы, покупали валюту для возвращения и обслуживания валютных кредитов. Как отметил Смолий, такой процесс "отвечает годовым пикам деловой актиивности".

Вместе с тем, вырос спрос на валюту и на наличном рынке – со стороны населения, по словам и.о.главы НБУ, "под давлением психологических факторов".

При этом, предложение валюты было ограниченным, ведь на валютных рынок еще не поступила вся выручка от аграрного экспорта, пояснил Смолий. Он отметил, что Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса, продав на валютных аукционах за месяц 227 млн долларов.

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