В Николаеве усилят городскую систему видеонаблюдения

В четверг, 26 октября, директор коммунального предприятия «Информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко проинформировал депутатов городского совета и общественность о функционировании городской системы видеонаблюдения «Безопасный город».

«У нас работают три комплекса автоматического распознавания номеров транспортных средств. Планируем до конца года увеличить количество видеокамер до 101, а комплексов с возможностью распознавания номеров до 13, установить две роботизированные камеры. Таким образом, у нас будут полностью охвачены видеонаблюдением въезды и выезды из города», - сообщил Евгений Богаченко.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета ,передает Николаевские новости.

Также он отметил, что время хранения архива доведено до 25 суток, подключено рабочее место в областном управлении полиции, до конца года планируется подключение трех удаленных подразделений полиции. Работа системы «Безопасный город» сегодня - это мониторинг мест массовых сборов, фиксация нарушений правил дорожного движения, анализ ДТП, помощь при оперативных следственных действиях, анализ ситуации на дорогах города и т. д.

Руководитель коммунального предприятия подчеркнул, что в 2018 году планирует реализовать следующие задачи: увеличить количество точек видеонаблюдения на 200 единиц, создать круглосуточный мониторинговый городской центр, увеличить количество точек автоматического распознавания номеров автомобилей и аналитики движения автотранспорта, внедрить концепцию «Остановка - островок безопасности» (установка камер и тревожных кнопок на остановках общественного транспорта).