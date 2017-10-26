В Николаеве появится городок мастеров

26.10.17 17:48Сколько просмотров этой статьи130Сколько комментариев этой статьи0

В скором времени в Николаеве появится городок мастеров. И расположится он на территории Академии детского творчества. На данный момент там ведутся строительные работы. Уже возвели 6 павильонов.

И в четверг, 26 октября, вице-мэр Евгений Шевченко посетил строительную площадку, чтобы проинспектировать выполнение работ, пишет Свідок.info

В 6 павильонах будут размещены различные мастерские, где дети смогут оттачивать определенные творческие навыки. Городок мастеров приспособят под потребности ребят с ограниченными физическими возможностями. Таким образом, они наряду с другими детьми смогут получить профессиональные навыки.

-Это инновационный проект. Ведь мастерские будут расположены на природе. Таким образом, развитие творческого потенциала детей будет намного шире. Природы, чувства будут объединяться со знаниями, с поиском своего Я. Пока что это единственный такой проект в Украине, - рассказала директор Академии детского творчества Анна Матвеева.

Городок мастеров строят за счет городского бюджета, планируется, что его введут в эксплуатацию в 2018 году.

Отметим, что в Академии детского творчества ученики делятся по специализации в соответствии со своими способностями. На данный момент там обучаются 8 детей с особыми потребностями.

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