Когда переводят часы на зимнее время

26.10.17 18:11Сколько просмотров этой статьи177Сколько комментариев этой статьи0

На этих выходных в Украине переведут стрелки часов. В очередной раз мы переходим на зимнее время. Часы переводятся в ночь с субботы на воскресенье, или с 28 на 29 октября, в 4 часа ночи на один час назад. Это означает, что в эту ночь получится поспать на час дольше.

Более естественным считается зимнее время. Цель же перехода на летнее время (а затем обратно) была в том, чтобы экономить энергию и ресурсы, которые уходили на искусственное освещение.

Сейчас переход на летнее время используют 76 стран мира, в том числе и Украина.

Как подготовиться

Однако к переводу часов необходимо готовиться заранее. Переход на зимнее время сбивает установившийся график сна. Недосыпание в сочетании с сокращением светового дня и похолоданием может привести к обострению депрессии и хронических заболеваний. Также в дни после перевода часов отмечается повышенное количество инфарктов, пишет Страна.ua.

Для того, чтобы избежать негативных последствий перевода часов, нужно подготовиться к этому заранее. Облегчить изменение режима можно, отказавшись за несколько дней до этого от алкоголя, курения, кофе, жирной и жареной пищи. Также нужно постепенно, по 10-15 минут, сдвигать привычное время отхода ко сну в сторону будущего распорядка.

В первые дни после перевода стрелок лучше избегать вождения автомобиля, потому что нарушение сна может негативно повлиять на концентрацию внимания. Старайтесь почаще гулять днем, восполняя недостаток солнечного света.

Как не пропустить перевод часов

Мало кто переводит часы ровно во время перехода. Вряд ли вы будете просыпаться в 4 часа утра, чтобы перевести стрелки. Поэтому новое время лучше выставить перед тем, как ложиться спать, чтобы наутро не запутаться.

Многие гаджеты умеют автоматически переходить на новое время. Однако лучше его перепроверить, чтобы не нарушить собственные планы. Узнать точное время можно прямо в гугле, набрав в поисковой строке "время Киев". Также можно узнать точное время по старинке - по телефону. Среди экстренных служб существует служба точного времени, телефон которой - 121. Набрав этот номер с городского телефона, вы услышите автоответчик, который назовет точное время.

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