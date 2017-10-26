В Украине прошел первый снег

Снег пришел в Украину. В северных районах Левобережной Украины зимними процессами охвачены Сумщина, Харьковщина, часть Луганщины, утром шел мокрый снег на востоке Киевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталь Диденко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Завтра, 27 октября, снега не будет, потому температура воздуха повысится в большинстве областей, в том числе и там, где сегодня - настоящая зима.

В течение дня пятницы ожидается + 9 + 13 градусов, в южной части до + 13 + 16 градусов.

Везде будет облачно и сыро, периодически - дожди. На востоке завтра существенных осадков не предвидится.

В Киеве 27 октября ожидается влажная облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха ближайшей ночью до +6 градусов, завтра днем около +11 градусов.

В субботу в столице будет сыро и снова похолодает до +5, +6 градусов, в воскресенье несколько потеплеет, а с понедельника температура воздуха снизится в большинстве областей Украины до +3 + 8 градусов, на западе до 0 + 6 градусов», - рассказала она.