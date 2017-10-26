18.10.17 08:083060
Нацбанк повысил учетную ставку на 1%
|26.10.17 19:05
|142
|0
НБУ решил ужесточить монетарную политику.
НБУ решил ужесточить монетарную политику.
Национальный банк Украины повысил учетную ставку Украины до 13,5%. Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в пресс-службе регулятора.
Нацбанк полагает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать снижению потребительской инфляции.
Регулятор отмечает, что потребительская инфляция в сентябре 2017 ускорилась до 16.4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза Национального банка. "Это обусловлено прежде всего ускорением роста цен на продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - говорится в сообщении НБУ.
Так и в предыдущие месяцы, из-за действия факторов со стороны предложения на внутреннем рынке высокими темпами росли цены на фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию, передает Корреспондент.
Также на базовой инфляции определенным образом сказался рост цен на услуги вследствие увеличения производственных затрат, в том числе через детенизацию оплаты труда на фоне двукратного повышения минимальной заработной платы в начале года.