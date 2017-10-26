Самые популярные авто в Европе

26.10.17 19:41Сколько просмотров этой статьи141Сколько комментариев этой статьи0

По итогам сентября на первой позиции находится Volkswagen Golf.

Эксперты компании Jato Dynamics обнародовали данные о наиболее популярных автомобилях Европы. На первой позиции в списке, по итогам сентября, идет Volkswagen Golf.

Сообщается, что продажи автомобиля за последнее время выросли на 10,8 процента. Второе место в рейтинге занимает кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого выросли на 13,6 процента. А замкнул тройку лидеров Renault Clio с ростом в три процента в области продаж, пишет Корреспондент.

Также пользуются популярностью у европейцев хэтчбек Opel Corsa, Volkswagen Tiguan, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Peugeot 208 и Toyota Yaris.

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