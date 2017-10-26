В школах Николаева появятся лифты для детей с особыми потребностями

Школы города начали оборудовать лифтами. Делается это для того, чтобы учебные заведения стали более доступными для детей с ограниченными физическими возможностями. Первой школой, оборудованной таким устройством, стала Академия детского творчества. Недавно там успешно завершили строительные работы. И на данный момент объект готов к эксплуатации.

Надо сказать, что лифтовое помещение к школе пристроили, да так, чтобы подъезд к нему был удобен для людей с колясками.

В четверг, 26 октября, учебное заведение посетил заместитель городского головы Евгений Шевченко, который и открыл объект.

-Понимая необходимость создания условий для инклюзивного образования, городская власть делает упор на решении этого вопроса, — рассказал Евгений Шевченко. – В Академии детского творчества уже завершены строительные работы. И мы открываем лифт. Было потрачено 2 млн. 370 тыс. грн. В целом в рамках инклюзивного образования в школах города обучаются 14 детей и 5 – в детских садах.

На первом этапе лифтами планируют оборудовать по одной школе в каждом районе города. В Ингульском районе – Академию детского творчества, в Заводском районе – школу № 36, в Корабельном районе – школу № 54. Кроме того, сейчас определяют школу Центрального района, к которой должны пристроить помещение для лифта.

— Уже куплен лифт для школы № 36, где тоже будут обучаться ребята с особыми потребностями. В следующем году мы планируем открыть лифт в школе № 54, это предусмотрено проектом, — добавил Евгений Шевченко.

Кроме того, лифт должны построить и во Дворце творчества учащихся. Планируется, что его введут в эксплуатацию уже в этом году.

На данный момент в Академии детского творчества обучаются 9 детей с особыми потребностями, 4 из которых передвигаются на колясках. Чтобы они без затруднений могли передвигаться по школе, и был необходим такой подъемник, передают Николаевские Известия.