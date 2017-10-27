Курс валют на 27 октября: гривна падает

27.10.17 09:17Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

НБУ незначительно ослабил курс гривны.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2682,6619 гривны (+5,6573);

– 100 евро – 3152,9325 гривны (-1,9174);

– 10 российских рублей – 4,6442 гривны (-0,0022).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 26 октября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке и продаже на 5 копеек – до 26,82-26,84. Курс евро в покупке упал на 15 копеек, а в продаже на 14 копеек, до 31,43-31,46 гривен. Курс российского рубля также незначительно вырос, до 0,465-0,465 гривен. пишет Корреспондент.

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