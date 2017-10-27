В Николаевской области сократилось производство сахара, муки и колбасы

27.10.17 08:14Сколько просмотров этой статьи115Сколько комментариев этой статьи0

По данным Главного управления статистики, за 9 месяцев 2017 года производство пищевых продуктов и напитков в области увеличилось на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше, чем в январе–сентябре прошлого года, выпущено натуральных минеральных вод, кисломолочных продуктов, сдобных изделий, сливочного масла – на 5,1–16,9%, сычужных и плавленых сыров, сухарей и подобных поджаренных изделий, безалкогольных напитков – на 21,1–27,7%, сгущенного молока – на 38,9%, натуральных консервированных овощей – на 66,7%. В 2 раза увеличился выпуск подсолнечного нерафинированного масла, пишут Николаевские Известия.

Однако, сократилось производство сахара – на 64,7%, муки – на 46,7%, макаронных изделий – на 20,3%, колбасных изделий, пива, свежего или охлажденного мяса свиней, жидкого обработанного молока – на 17–14,4%, творога, виноградного вина, сладкого печенья и вафель – на 11,4–10,2%, круп, хлеба и хлебобулочных изделий, фруктовых и овощных соков и их смесей – на 9,3–1,8%. Источник: izvestia.nikolaev.ua

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