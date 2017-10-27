В Николаеве с рельсов сошел трамвай

Утром в пятницу, 27 октября, на перекрестке ул. Чкалова и 6-й Слободской сошел с рельсов трамвай, двигавшийся по маршруту №1. Пассажиры, ехавшие в трамвае, не пострадали.

Трамвай остановился четко на перекрестке трамвайных путей, чем на некоторое время заблокировал движение.

Прибывшая на место бригада ремонтников первым делом оттащили вагон назад с перекрестка, чтобы дать возможность движения трамваям других маршрутов.

По словам сотрудников депо, причиной происшествия стал износ рельсового полотна, пишут Новости Н.