18.10.17 08:083060
В Николаеве с рельсов сошел трамвай
|27.10.17 09:45
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Утром в пятницу, 27 октября, на перекрестке ул. Чкалова и 6-й Слободской сошел с рельсов трамвай, двигавшийся по маршруту №1. Пассажиры, ехавшие в трамвае, не пострадали.
Утром в пятницу, 27 октября, на перекрестке ул. Чкалова и 6-й Слободской сошел с рельсов трамвай, двигавшийся по маршруту №1. Пассажиры, ехавшие в трамвае, не пострадали.
Трамвай остановился четко на перекрестке трамвайных путей, чем на некоторое время заблокировал движение.
Прибывшая на место бригада ремонтников первым делом оттащили вагон назад с перекрестка, чтобы дать возможность движения трамваям других маршрутов.
По словам сотрудников депо, причиной происшествия стал износ рельсового полотна, пишут Новости Н.