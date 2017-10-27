За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

27.10.17 10:46Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

Силы АТО 16 раз применяли оружие в ответ на обстрелы боевиков.

Незаконные вооруженные формирования в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки 20 раз нарушили перемирие, один украинский военный получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Силы АТО 16 раз применяли оружие в ответ.

"С Донецкого направления, которое до этого было самым горячим, огневая активность противника сместилась на Приморское направление, где противник все чаще стал применять минометы", - говорится в сообщении.

В частности, вечером боевики 4 раза стреляли из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия по защитниках Гнутово и возле Водяного и Павлополя.

На Донецком направлении в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные группировки дважды обстреливали наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции на подступах к Станице Луганской ,пишет РБК-Украина.

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