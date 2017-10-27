Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

27.10.17 11:14Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

Нефть в этом году вырастет максимум до $53 за баррель.

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту цен на нефть на 2017 год на $2 за баррель - до $53. Об этом говорится в докладе организации, посвященном ценам на биржевые товары. При этом, на следующий 2018 год прогноз по ценам на нефть снизился на $4 - до $56 за бочку "черного золота".

"Ожидается, что цены на нефть вырастут до $56 за баррель в 2018 году с $53 в этом году в результате постоянно растущего спроса, согласованного сокращения добычи среди экспортеров нефти и стабилизации добычи сланцевой нефти в США", - говорится в документе, пишет Корреспондент.

Ранее Всемирный банк прогнозировал рост цены на нефть до $55 в текущем году. На 2018 год до этого организация прогнозировала бочку сырья по $60.

Напомним, Международный валютный фонд понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы. Аналитики МВФ ожидают нефть дешевле на три доллара - по 51,9 и 52 долларов за баррель.

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