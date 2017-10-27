Что ни в коем случае нельзя делать до и после перевода часов

27.10.17 10:57Сколько просмотров этой статьи129Сколько комментариев этой статьи0

В 2017 году перевод часов состоится в ночь с субботы на воскресенье – 29 октября. Стрелки часов следует перевести на час назад в четыре часа утра. В этот день вы сможете поспать немножко дольше.

У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.

Что же нельзя делать до и после перевода времени

Чтобы ускорить адаптацию к новым биоритмам, стоит две недели контролировать свой рацион.

Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.

Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.

Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной. Как подготовить организм к переводу времени

Принимайте утром контрастный душ.

Ежедневно употребляйте 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты помогут пищеварению, поддерживая баланс полезной микрофлоры.

Перед сном делайте "гимнастику", пишет FaceNews.

Похожие новости

23.08.17 15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

23.08.17 12:13В ЕС без виз въехали 200 тысяч украинцев

03.05.17 20:03Продукты, вызывающие головную боль

10.03.17 21:42Турция отменит визы для украинцев — историческое соглашение

27.06.10 18:41ПР собирается не допустить к местным выборам новые партии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама