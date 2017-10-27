Что ни в коем случае нельзя делать до и после перевода часов

В 2017 году перевод часов состоится в ночь с субботы на воскресенье – 29 октября. Стрелки часов следует перевести на час назад в четыре часа утра. В этот день вы сможете поспать немножко дольше.

У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.

Что же нельзя делать до и после перевода времени

Чтобы ускорить адаптацию к новым биоритмам, стоит две недели контролировать свой рацион.

Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.

Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.

Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной. Как подготовить организм к переводу времени

Принимайте утром контрастный душ.

Ежедневно употребляйте 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты помогут пищеварению, поддерживая баланс полезной микрофлоры.

Перед сном делайте "гимнастику", пишет FaceNews.