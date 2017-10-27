Банковские кредиты станут еще дороже

Нацбанк повысил учетную ставку до 13,5% годовых. Такое решение должно способствовать снижению уровня потребительской инфляции, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

В этом году Нацбанк планировал иметь по инфляции 8% плюс / минус 2%. Но уже в августе этот показатель превысил 8%. А за год составил - более 16%.

И после повышения учетной ставки деньги станут еще дороже, а кредиты еще менее доступными, говорится в статье. По мнению авторов, за последний год деньги поступали за счет детенизации и с реального сектора экономики. Поэтому увеличение учетной ставки вряд ли поможет в борьбе с инфляцией.

Украина не является стандартной моделью компактной центрально европейской экономики. Поэтому невозможно эффективно контролировать инфляцию доходов с помощью традиционных наборов монетарных инструментов, таких как увеличение учетной ставки.

В сентябре потребительская инфляция составила 16,4% в годовом измерении. Инфляция превысила прогноз через ускорением роста цен на продовольственные товары, рост производственных затрат, а также оживление потребительского спроса.