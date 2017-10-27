Банковские кредиты станут еще дороже

27.10.17 11:59Сколько просмотров этой статьи129Сколько комментариев этой статьи0

Нацбанк повысил учетную ставку до 13,5% годовых. Такое решение должно способствовать снижению уровня потребительской инфляции, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

В этом году Нацбанк планировал иметь по инфляции 8% плюс / минус 2%. Но уже в августе этот показатель превысил 8%. А за год составил - более 16%.

И после повышения учетной ставки деньги станут еще дороже, а кредиты еще менее доступными, говорится в статье. По мнению авторов, за последний год деньги поступали за счет детенизации и с реального сектора экономики. Поэтому увеличение учетной ставки вряд ли поможет в борьбе с инфляцией.

Украина не является стандартной моделью компактной центрально европейской экономики. Поэтому невозможно эффективно контролировать инфляцию доходов с помощью традиционных наборов монетарных инструментов, таких как увеличение учетной ставки.

В сентябре потребительская инфляция составила 16,4% в годовом измерении. Инфляция превысила прогноз через ускорением роста цен на продовольственные товары, рост производственных затрат, а также оживление потребительского спроса.

Похожие новости

14.09.17 17:08НБУ ухудшил прогноз инфляции

04.08.17 09:50Инфляция в Украине достигла пика – НБУ

29.07.17 09:28Зарплаты вырастут, а инфляция замедлится: прогноз Кабмина на три года

13.06.17 14:47Курс валют на 13 июня

26.01.17 17:55В Украине существенно подорожают тарифы на воду

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама