Николаев заплатит за уличное освещение 2,4 миллиона

Сегодня, 27 октября, исполком Николаевского городского совета перераспределил расходы департамента жилищно-коммунального хозяйства, направив 2 миллиона 411 тысяч гривен на оплату потребленной электроэнергии за уличное освещение города.

Указанную сумму собрали, уменьшив на 410 тысяч гривен статью расходов «содержание в надлежащем состоянии пляжей», на 329 тысяч гривен уменьшив статью «ремонт и содержание в надлежащем состоянии городских кладбищ», на 1 миллион 22 тысячи гривен уменьшив статью «оплата электроэнергии, используемой светофорных объектов», а также на 640 тысяч гривен уменьшив статью «внедрение средств учета расходов и регулирования потребления воды и тепловой энергии».

Отметим, что данное перераспределение расходов еще должны согласовать члены постоянной комиссии городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, сообщают НикВести.