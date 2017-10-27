Николаев празднует День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

27 октября по случаю 73-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, в Николаеве возложили цветы к мемориальному комплексу в честь отряда им. К.Ф.Ольшанского.

В возложении принял участие, заместитель губернатора Николаевщины Вячеслав Бонь, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, руководители отделов и служб городского и областного совета, представители общественных организаций, ветераны Афганистана и АТО, пишут Николаевские Известия.

Президент Виктор Ющенко объявил 28 октября Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. Он отмечается с 2009 года и учрежден «с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны».

Инициатором введения праздника на официальном уровне стал Сергей Тигипко, который на тот момент занимал должность министра экономики Украины.