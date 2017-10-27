Погода на выходные в Украине

27.10.17 12:59Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

Во всех регионах страны прогнозируют дожди.

Практически по всей Украине в субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, синоптики обещают дожди. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 28 октября, на западе и севере днем будет от +5 до +9 градусов, ночью – от 3 до 6 градусов тепла. В восточных и центральных областях днем температура составит 7-10 тепла, а ночью ожидается +4 +6 градусов. На юге днем будет от +9 до +13, а ночью – 8–13 градусов тепла. Во всех регионах прогнозируют дожди.

В Киеве ожидается дождливая погода. Температурой днем поднимется до +7 +9 градусов, а ночью – до +4 до +6 градусов.

В воскресенье, 29 октября, дожди покинут только несколько центральных и южных регионов. На западе днем температура будет от +5 до +9 градусов, ночью – от +3 до +6. В центральных и восточных регионах днем от +7 до +10, ночью – 4-6 градусов тепла. На юге днем будет +9 +13 градусов, а ночью +8 +10 градусов, пишет Корреспондент.

В Киеве в воскресенье будет дождливо, температура – +7 +9 градусов днем и +4 +6 – ночью.

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