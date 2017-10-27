В Украине выросла средняя зарплата

Средняя зарплата увеличилась до 7351 грн

Реальная заработная плата в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 17,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 3,3%, в годовом измерении – на 37,2%, составив 7351 грн, тогда как в августе – 7114 грн, июле - 7339 грн, в июне - 7360 грн, в мае – 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте – 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе – 6008 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 51,6%), Ивано-Франковской (на 37,3%), Закарпатской (на 47,2%), Волынской (на 45,6%), Хмельницкой (на 47,6%), Черновицкой (на 46,7%), Житомирской (на 44,8%), Херсонской (на 44,6%), Черкасской и Кировоградской (на 44,4%), Львовской (на 41%), Харьковской (на 40,5%) областях, в Киеве - на 31,2%.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 34,1% и 21,9% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 11423 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 5731 грн.

В сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 69,3%), образовании (на 57,9%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 45,2%), здравоохранении (на 45,0%), в сфере временного размещения и организации питания (на 39,4%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 38,9%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 38,6%),в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 33,0%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 32,1%), строительстве (на 31,6%), финансовой и страховой деятельности (на 29,6%), в промышленности (на 29,0%); информации и телекоммуникаций (на 23,5%),на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 22,2%).