В СБУ объяснили, почему подорожал автогаз

Всему виной внутренние проблемы Украины и сложности у стран-экспортеров.

Резкое подорожание сжиженного газа, используемого как топливо для автомобилей, связано с рядом внешних и внутренних факторов. Об этом сообщили в СБУ, передают Украинские новости.

В ведомстве отмечают, что общее потребление сжиженного газа в Украине в 2016 году составил 1,45 млн тонн (более 500 млн долларов в денежном эквиваленте). При этом по сравнению с 2015 годом потребление сжиженного газа в Украине выросло на 48,6%.

В последнее время оптовые цены на пропан-бутан выросли почти на 70%, что в свою очередь, привело к повышению розничных цен на указанное топливо на заправочных станциях государства.

По имеющимся данным, основной причиной роста оптовых и розничных цен на сжиженный газ является дефицит углеводородов в размере 25-30 тысяч тонн (20% потреблении), возникший в связи с введением экспортных ограничений Российской Федерацией из-за нехватки газа на внутреннем рынке РФ.

Также на цену повлияли плановые ремонтные работы на Мозырском и Речицком нефтеперерабатывающих заводах Беларуси.

Помимо этого, подорожание спровоцировала недостаточность мощностей по изготовлению сжиженного газа в Украину в связи со стагнацией отечественной нефтепереработки и монополизация поставок пропан-бутана со стороны компаний, которые имеют эксклюзивное право на импорт ресурса от структур ОАО НК Роснефть.

Напомним, в Украина в сентябре резко подскочили цены на автогаз. В связи с этим, президент Петр Порошенко анонсировал штрафы за высокие цены на сжиженный газ.