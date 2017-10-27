В Украине назначен новый замглавы Нацполиции

Должность заместителя главы Нацполиции занял Игорь Клименко.

Заместителем председателя Национальной полиции Украины стал Игорь Клименко. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил глава Нацполии Сергей Князев во время заседания ведомственной коллегии во Львове, передает пресс-служба Нацполиции.

"Для уделения большего внимания вопросам дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты полицейских, руководством ведомства по согласованию с МВД Украины принято решение о повышении статуса подразделения кадрового обеспечения Нацполиции. Решение было реализовано путем введения должности заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника Департамента кадрового обеспечения. На должность руководителя этого подразделения назначен генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко", – говорится в сообщении.

Об этом сообщает Корреспондент.