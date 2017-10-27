18.10.17 08:083060
В Украине назначен новый замглавы Нацполиции
|27.10.17 15:14
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Должность заместителя главы Нацполиции занял Игорь Клименко.
Должность заместителя главы Нацполиции занял Игорь Клименко.
Заместителем председателя Национальной полиции Украины стал Игорь Клименко. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил глава Нацполии Сергей Князев во время заседания ведомственной коллегии во Львове, передает пресс-служба Нацполиции.
"Для уделения большего внимания вопросам дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты полицейских, руководством ведомства по согласованию с МВД Украины принято решение о повышении статуса подразделения кадрового обеспечения Нацполиции. Решение было реализовано путем введения должности заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника Департамента кадрового обеспечения. На должность руководителя этого подразделения назначен генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко", – говорится в сообщении.
Об этом сообщает Корреспондент.