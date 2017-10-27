В Украине закроют 13 тюрем в 2017 году - Минюст

27.10.17 16:14Сколько просмотров этой статьи135Сколько комментариев этой статьи0

Министерство планирует сокращать неэффективное использование бюджетных средств в Пенитенциарной системе.

В Украине планируется оптимизация пенитенциарных учреждений, под которую в 2017 году подпадут 13 мест лишения свободы, сообщил в интервью журналу Корреспондент заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"Всего у нас 148 учреждений. В первую партию вошло 13 учреждений, которые будут оптимизированы. Это те учреждения, в которых меньше 50% наполняемости, плохие условия содержания, нет производства. Их мы планируем передавать в Минобороны, Нацгвардии, если они захотят. Либо будем проводить работу, чтобы сокращать неэффективное использование бюджетных средств", - говорит Чернышов.

После ликвидации Государственной пенитенциарной службы было сокращено 734 должности. По словам заместителя министра, в некоторых украинских тюрьмах некомплект сотрудников, но есть и такие, в которых заключенных в несколько раз меньше, чем надзирателей. "Служебная инструкция говорит: пойди со своим напарником и сделай то-то, а напарника нет. Так что, не работать?", - сетует Чернышов.

Также он отметил, что после декриминализации уголовного кодекса многик экономические статьи теперь предусматривают наказание в виде штрафа, а не лишения свободы, например, фиктивное предпринимательство. В связи с этим поменялся состав заключенных. "Теперь в основном сидят хулиганы, убийцы и наркоманы", - подчеркнул замминистра.

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