В Николаеве задержали организатора сети игровых заведений

Во вторник, 24 октября, в Николаеве предъявили подозрение организатору шести игровых заведений.

Об этом сообщает Николаевская городская прокуратура №1.

Игровые заведения действовали под видом проведения государственных лотерей. Однако клиентам заведений оказывались услуги с доступом к азартным играм и выплачивались денежные вознаграждения от игры.

Во время санкционированных обысков, проведенных в помещениях, правоохранители выявили и изъяли больше 150 единиц компьютерной техники.

Подозреваемому в организации игральных заведений угрожает наказание - штраф от десяти тысяч до сорок тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игрального оборудования.

Указанное лицо подозревается по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игральным бизнесом).

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, пишут Новости Н.