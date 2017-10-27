18.10.17 08:083060
В Николаеве задержали организатора сети игровых заведений
|27.10.17 16:37
|128
|0
Во вторник, 24 октября, в Николаеве предъявили подозрение организатору шести игровых заведений.
Во вторник, 24 октября, в Николаеве предъявили подозрение организатору шести игровых заведений.
Об этом сообщает Николаевская городская прокуратура №1.
Игровые заведения действовали под видом проведения государственных лотерей. Однако клиентам заведений оказывались услуги с доступом к азартным играм и выплачивались денежные вознаграждения от игры.
Во время санкционированных обысков, проведенных в помещениях, правоохранители выявили и изъяли больше 150 единиц компьютерной техники.
Подозреваемому в организации игральных заведений угрожает наказание - штраф от десяти тысяч до сорок тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игрального оборудования.
Указанное лицо подозревается по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игральным бизнесом).
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, пишут Новости Н.