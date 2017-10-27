В двух областях Украины вспышки чумы свиней

В Одесской и Полтавской областях выявлены заболевание и гибель свиней.

В Одесской и Полтавской областях зафиксированы случаи африканской чумы свиней. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, 25 октября заболевание и гибель свиней зафиксировали в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Криничное Болградского района Одесской области. В Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установили диагноз – АЧС.

Также 25 октября на территории научно-производственного предприятия Нижнесульский Плеховского сельского совета Полтавской области обнаружили труп дикого кабана. При исследовании отобранных проб биоматериала обнаружили вирус АЧС, пишет Корреспондент.