Коммунальные предприятия Николаева переводят закупки в систему ProZorro

27.10.17 18:37Сколько просмотров этой статьи130Сколько комментариев этой статьи0

По инициативе руководителя города Татьяны Казаковой николаевские коммунальные предприятия переводят свои закупки в систему электронных торгов ProZorro.

Об этом стало известно в четверг, 26 октября, во время совещания в мэрии, - передает Отдел информационного обеспечения горсовета.

Как отметил вице-мэр Евгений Шевченко, он подписал поручение, в соответствии с которым КОП по организации питания в учебных заведениях будет использовать систему электронных торгов ProZorro, если общая сумма закупаемых товаров превышает 3 тыс. грн.

Евгений Шевченко подчеркнул, что со временем все коммунальные предприятия перейдут на ProZorro. Но, учитывая большое значение работы КОП по организации питания в учебных заведениях, оно должно стать пионером в этом вопросе.

КОП обеспечивает питанием наших детей. Во многом от этого зависит здоровье подрастающего поколения. Поэтому работа КОПа должна быть прозрачной, - сказал Евгений Шевченко.

Директор КОП по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов отметил, что поддерживает такую инициативу и готов использовать систему электронных закупок.

Наше предприятие не является распорядителем бюджетных средств. Оно хоть и коммунальное, но занимается коммерческой деятельностью. По законодательству мы не обязаны были пользоваться ProZorro. Поскольку есть такое решение, мы будем его выполнять, - сказал Глеб Новоторов.

Как отметил Глеб Новоторов, есть некоторые нюансы, которые необходимо решить, чтобы успешно выполнить поставленную задачу. Так, например, нужно обучить персонал, который будет заниматься данным вопросом. Когда они будут решены, предприятие в полном объеме начнет использовать возможности ProZorro.

Это случится уже в ближайшее время, сообщает Николаев-city.

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