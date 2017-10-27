Цена на нефть превысила $60 впервые за два года

Нефть завершает "в плюсе" восьмую неделю из последних девяти.

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу, при этом в ходе торгов стоимость марки Brent превзошла отметку в $60 за баррель впервые с июля 2015 года, пишет Интерфакс.

Так, котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на $0,92 (1,55%) – до $60,22 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла еще больше – на $1,10 (2,09%) – до $53,74 за баррель, что является максимальным показателем с середины апреля текущего года.

В результате нефть завершает "в плюсе" восьмую неделю из последних девяти. "Позитивный настрой рынка поддерживается ожиданиями, что соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти будет действовать и после марта 2018 года. Вопрос о продлении соглашения, вероятно, будет обсуждаться на очередном заседании ОПЕК, которое состоится в Вене 30 ноября", – говорится в сообщении агентства.