В фискальной службе Николаевщины отметили ветеранов налоговой службы

27.10.17 20:33Сколько просмотров этой статьи146Сколько комментариев этой статьи0

В Главном управлении ГФС в Николаевской области состоялось торжественное собрание по случаю Дня чествования ветеранов налоговой службы Украины.

Поздравил ветеранов и выразил искреннюю благодарность за многолетний труд заместитель начальника ГУ ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, который пожелал ветеранам крепкого здоровья, семейного уюта, светлого и мирного будущего, долгих и счастливых лет жизни.

Особую благодарность Дмитрий Прокофьев выразил председателю Совета Николаевского отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ветеранов ГНС Украины» Виктору Бордовскому, который активно отстаивает интересы ветеранов. В частности, при его активной поддержке в пользу ветеранов службы вынесены судебные решения относительно увеличения размера пенсий.

Как отметил Виктор Бордовский, Николаевское отделение Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ветеранов ГНС Украины» существует 11 лет. За это время правовую и материальную помощь от организации получили 300 ветеранов налоговой службы.

В ходе торжественного собрания Виктор Бордовский вручил почетные грамоты от Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ветеранов ГНС Украины» 8 руководителям районных ячеек и материальную помощь от Николаевского отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ветеранов ГНС Украины» 36 ветеранам, передают Николаевские Известия.

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