Укрзализныця увеличит скорость движения поездов Достичь увеличения скорости железнодорожники планируют за счет замены 127 стрелочных переводов. Укрзализныця намерена в следующем году увеличить среднюю скорость движения поездов на 1,5 км/ч, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Достичь такого показателя увеличения скорости железнодорожники планируют за счет замены 127 стрелочных переводов, усиления 14 км кривых участков колей, ускорения темпов ремонта и дополнительного ремонта 110 км ж/д колей в текущем году. В планах на 2018 год - реконструкция 300 км путей на направлениях Киев-Одесса и Киев-Львов. Также должны быть обновлены 309 стрелочных переводов. Напомним, стратегия развития УЗ до 2021 года предусматривает 5,9 миллиарда долларов капитальных инвестиций, в том числе около 4 миллиардов - на обновление подвижного состава, пишет Корреспондент. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама