Укрзализныця увеличит скорость движения поездов

28.10.17 10:19Сколько просмотров этой статьи122Сколько комментариев этой статьи0

Достичь увеличения скорости железнодорожники планируют за счет замены 127 стрелочных переводов.

Укрзализныця намерена в следующем году увеличить среднюю скорость движения поездов на 1,5 км/ч, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Достичь такого показателя увеличения скорости железнодорожники планируют за счет замены 127 стрелочных переводов, усиления 14 км кривых участков колей, ускорения темпов ремонта и дополнительного ремонта 110 км ж/д колей в текущем году.

В планах на 2018 год - реконструкция 300 км путей на направлениях Киев-Одесса и Киев-Львов.

Также должны быть обновлены 309 стрелочных переводов.

Напомним, стратегия развития УЗ до 2021 года предусматривает 5,9 миллиарда долларов капитальных инвестиций, в том числе около 4 миллиардов - на обновление подвижного состава, пишет Корреспондент.

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