На Николаевщине смертность онкобольных на 18 % ниже, чем в целом по Украине

По статистике 2016 года, показатель смертности жителей Николаевской области, больных злокачественными новообразованиями, в расчете на 100 тыс. населения зарегистрировано на 18,1% ниже, чем в целом по Украине.

Об этом сообщает управление охраны здоровья Николаевской областной госадминистрации.

В Николаевском областном онкологическом диспансере функционирует химиотерапевтическое отделение на 30 стационарных коек. В поликлиническом отделении облонкодиспансера функционируют консультативный кабинет врача химиотерапевта и стационар дневного пребывания больных, в котором больные злокачественными новообразованиями также могут пройти курс амбулаторного химиотерапевтического лечения (по назначению врача).

Для лечения больных в химиотерапевтическом отделении облонкодиспансера применяются современные методики врачебной терапии, ориентированные на государственные и европейские стандарты с использованием личных портовых систем и капельных суточных помп. Эта методика улучшает качество и эффективность проведенной терапии и позволяет пациентам хранить мобильность и более комфортные условия лечения, - рассказала заведующая химиотерапевтическим отделением Ирина Полищук

Лечение назначается с целью применения препаратов, токсично действующих на раковые клетки, которые быстро делятся. Негативное влияние на здоровые клетки организма должно отсутствовать или быть минимальным. Лечение химиотерапевтическими препаратами может проводиться внутривенно, внутримышечно и назначаться в таблетках, пишут Новости Н.