Пункты пропуска на Донбассе переходят на зимний график работы

Контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО переходят на зимний график работы согласно Временному порядку контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В частности, с 29 октября этого года пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 08.00 до 17.00. Таким образом, время работы всех КПВВ становится меньше", - говорится в сообщении

Смена часового режима в первую очередь связана с составляющей своей безопасности и направлена на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток сокращается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО.