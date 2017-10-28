В Николаеве спасатели готовят технику к зиме

28.10.17 13:52Сколько просмотров этой статьи134Сколько комментариев этой статьи0

На Николаевщине спасатели провели учебные сборы по проверке готовности тяжелой инженерной техники к работе в зимний период.

Об этом пишут Преступности.НЕТ.

На базе автодрома воинской части 27 октября состоялись учебные сборы водительского состава. В ходе эксплуатации техники БТР-60, БРДМ-2 РХ, «ЗИЛ-131», «КРАЗ-257», «Урал-4320» отрабатывались упражнения по практическому управлению, подготовке к движению и перемещению с учетом существующих особенностей.

Для эффективного прохождения практических учений развернули палаточный городок, мобильные пункты обогрева, штабную палатку, столовую, место отдыха для личного состава.

После проведения комплекса мероприятий, проверки гарнизонной техники мы можем говорить о ее готовности к выполнению задач по назначению в зимний период. По прогнозам синоптиков, зима будет лютой и «посетит» неожиданно, никого не спросив. Поэтому берем во внимание все отработанные упражнения, анализируем их и включаем полную боевую готовность к встрече с непогодой, - сказал начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

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