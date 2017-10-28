Авиакомпания Air Berlin прекратила полеты

28.10.17 14:53Сколько просмотров этой статьи132Сколько комментариев этой статьи0

Air Berlin был вторым после Lufthansa по мощности немецким игроком на рынке авиаперевозок.

Самолет авиакомпании Air Berlin, которая работала на рынке с 1979 года, в пятницу, 27 октября, совершил последний рейс из Мюнхена в Берлин, сообщает Deutsche Welle.

"Air Berlin в этот печальный день спасибо всем сотрудникам, партнерам и пассажирам, которые в течение многих лет были отданы нам. Air Berlin желает всем мягкой посадки и от имени всех сотрудников желает всего наилучшего!" - говорится в официальном заявлении компании. Напомним, Air Berlin в августе 2017 года объявила о банкротстве.

Большую часть авиапарка (81 самолет) Air Berlin принимает к себе Eurowings - дочерняя компания Lufthansa. Но работники обанкротившейся компании не будут трудоустроены автоматически - 400 пилотов и 900 бортпроводников Air Berlin должны подать заявления и пройти конкурс у нового работодателя.

Air Berlin был вторым после Lufthansa по мощности немецким игроком на рынке авиаперевозок. У немцев компания ассоциируется прежде всего с полетами на испанский остров Майорка. Туда же вылетел и первый рейс авиакомпании еще в 1979 году.

Долгое время авиакомпания несла убытки, в 2016 году они составили 780 миллионов евро. Руководство объявило о неплатежеспособности после того, как главный акционер - Etihad - отказался оказывать финансовую поддержку.

В последнее время самолеты Air Berlin выполняли рейсы благодаря полученному от правительства ФРГ кредиту в 150 миллионов евро.

Похожие новости

05.09.17 15:55В аэропорт Киев начал летать азербайджанский лоукостер

13.01.17 14:55Украина и Израиль сняли ограничения в авиаперелетах

09.01.17 18:22В Германии заговорили о вероятности развала ЕС

06.08.15 15:24Менеджер Фирташа считает претензии экс-владельца николаевского порта обычной шумихой в СМИ

07.01.15 21:14В Берлине подписан кредитный договор о 500 млн евро для Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама