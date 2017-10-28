18.10.17 08:083060
Заступника міського голови Очакова звільнили після ефіру на каналі «Россия 1»
|28.10.17 16:04
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Заступник міського голови Очакова Миколаївської області Гордій Бєлов був звільнений після своєї другої появи в ефірі програми «60 минут» (укр. «60 хвилин») на російському пропагандистському каналі «Россия 1»
Заступник міського голови Очакова Миколаївської області Гордій Бєлов був звільнений після своєї другої появи в ефірі програми «60 минут» (укр. «60 хвилин») на російському пропагандистському каналі «Россия 1»
Про це пише онлайн-видання «Новини N».
Відповідне рішення Очаківська міськрада ухвалила 27 жовтня. Однак згодом у муніципалітеті заявили, що звільнення Бєлова не пов’язане з ефіром на російському ТБ. Рішення про його усунення з посади нібито назрівало вже кілька місяців.
Зазначається, що це вже другий виступ Гордія Бєлова в популярному ток-шоу на телеканалі «Россия».
Так, під час дискусії 26 жовтня йому було поставлено питання: «Бандера для вас – герой?». Бєлов не дав однозначної відповіді, підкресливши, що для нього герой той, хто зупинить війну з Росією.
Що ж стосується нового закону про освіту та його мовної статті, то тут позиція Бєлова виявилася чіткішою. Він навіть вступив у перепалку з режисером та уродженцем Одеси Йосипом Райхельгаузом, доводячи, що закон є правильним і справедливим.