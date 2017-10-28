Сенкевич на втором месте в рейтинге по исполнению своих предвыборных обещаний

28.10.17 16:24Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

25 октября исполнилось ровно два года, как в Украине состоялись местные выборы: жители городов и сел выбирали местные советы, сельских, поселковых и городских голов

Часть из них стали объектами мониторинга «Слова и Дела», передает ИншеТВ.

Проверив выполнение предвыборных обещаний,издание объявило лидеров и аутсайдеров рейтинга ответственности. При этом следует отметить, что аналитики портала принимали во внимание исключительно программные обещания. В соответствии с критериями определения обещаний, которыми пользуется «Слово и Дело», далеко не все программы мэров содержали перечень конкретных обещаний, поэтому и количество обещаний из программы у разных глав областных центров может кардинально отличаться.

Так, первое место в рейтинге выполнения предвыборной программы у мэра Запорожья Владимира Буряка. Но дело в том, что из его предвыборной программы аналитикам портала удалось «вытянуть» всего одно обещание – добиться открытия в городе нового центра скорой помощи. В июне этого года он заработал, поэтому Буряк получил очередное «выполнено» к своему досье и, как следствие, 100% выполненных предвыборных обещаний. Если брать во внимание все обещания запорожского градоначальника, то уровень его ответственности достигает 26%.

Похожая ситуация и у отстраненного мэра Николаева Александра Сенкевича, который в нашем рейтинге оказался на втором месте, имея 75%. У него было 4 обещания в предвыборной программе, 3 из них он выполнил, одно пока «в процессе» (хотя если его все-таки отправят в отставку, то оно, скорее всего, попадет в архив). Среди выполненных обязательств: привлечение общественности к обсуждению стратегии развития Николаева, присоединение городского совета областного центра к проекту «Открытый бюджет», а также аудит и обнародование информации о коммунальной собственности Николаева. Общий уровень ответственности Сенкевича (с учетом непрограммных обещаний) – 45%.

Несколько более объективная картина у мэра Тернополя Сергея Надала. В его программе на последних выборах содержалось 25 пунктов, которые аналитики «Слова и Дела» квалифицировали как обещания. Ни одного он пока не провалил, 10 – выполнил, 15 – находятся в статусе «в процессе». Среди важнейших выполненных программных обещаний тернопольского мэра – открытие перинатального центра второго уровня, реконструкция амфитеатра Певческого поля и внедрение системы электронных закупок. Всего же Надал, который занимает должность городского головы уже второй срок подряд, имеет 63% выполненных обязательств.

Также в топ «отличников» по уровню выполнения предвыборных программ вошли мэры Хмельницкого, Ужгорода и Черновцов Александр Симчишин, Богдан Андриив и Алексей Каспрук. В них 38 и по 33% выполненных программных обещаний соответственно.

А вот кого в плане реализации предвыборной программы похвалить не за что, так это градоначальника Харькова. Геннадий Кернес просто не подал в ЦИК свою предвыборную программу. По крайней мере, в опубликованном виде аналитики «Слова и Дела» ее не нашли. Поэтому и в графу «выполненые программные обещания» вписывать ничего. Всего же у Кернеса 47% выполненных обязательств, что в целом неплохо.

Недалеко от него «убежал» мэр Полтавы Александр Мамай. Перед выборами он поступил очень оригинально, заявив, что не будет давать новых программных обещаний, а просто продолжит выполнять свою предыдущую программу. Поэтому аналитики портала продублировали обещания, которые Мамай не успел выполнить в течение предыдущей мэрской каденции, – их оказалось два. И обе пока еще не выполнены. Это обязательство построить мусороперерабатывающий и молочный заводы. Общий уровень ответственности Мамая, как и у Кернеса, 47%.

И еще один участник тройки аутсайдеров рейтинга выполнения предвыборных обещаний — городской голова Львова Андрей Садовый. Злую шутку с ним сыграло то, что он включил в свою программу большое количество вполне конкретных пунктов. Если Садовому удастся их выполнить, это сделает ему честь. По крайней мере пока что ни одного программного обещания из 66 он еще не провалил. А выполнил пока два – о введении быстрой процедуры регистрации предприятия и создании портала открытых данных информации из различных сфер жизни города. Всего у Садового 40% реализованных обязательств.

Похожие новости

28.09.17 13:07Николаевские предприниматели получают письма с требованием денег, якобы от Сенкевича

11.07.17 20:45Сєнкевич прокоментував можливий імпічмент за пропозицією Ісакова

07.06.17 13:29Савченко раскритиковал Сенкевича и дал распоряжение обустроить причал на Нижнем Баме (ВИДЕО)

04.06.17 10:16Мэр Сенкевич хочет, чтобы в Николаев приехали главы ГАСИ и «Укроборонпрома»

31.05.17 13:21Исаков претендует на кресло мэра Николаева в случае отстранения Сенкевича

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама