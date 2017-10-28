Сенкевич на втором месте в рейтинге по исполнению своих предвыборных обещаний

25 октября исполнилось ровно два года, как в Украине состоялись местные выборы: жители городов и сел выбирали местные советы, сельских, поселковых и городских голов

Часть из них стали объектами мониторинга «Слова и Дела», передает ИншеТВ.

Проверив выполнение предвыборных обещаний,издание объявило лидеров и аутсайдеров рейтинга ответственности. При этом следует отметить, что аналитики портала принимали во внимание исключительно программные обещания. В соответствии с критериями определения обещаний, которыми пользуется «Слово и Дело», далеко не все программы мэров содержали перечень конкретных обещаний, поэтому и количество обещаний из программы у разных глав областных центров может кардинально отличаться.

Так, первое место в рейтинге выполнения предвыборной программы у мэра Запорожья Владимира Буряка. Но дело в том, что из его предвыборной программы аналитикам портала удалось «вытянуть» всего одно обещание – добиться открытия в городе нового центра скорой помощи. В июне этого года он заработал, поэтому Буряк получил очередное «выполнено» к своему досье и, как следствие, 100% выполненных предвыборных обещаний. Если брать во внимание все обещания запорожского градоначальника, то уровень его ответственности достигает 26%.

Похожая ситуация и у отстраненного мэра Николаева Александра Сенкевича, который в нашем рейтинге оказался на втором месте, имея 75%. У него было 4 обещания в предвыборной программе, 3 из них он выполнил, одно пока «в процессе» (хотя если его все-таки отправят в отставку, то оно, скорее всего, попадет в архив). Среди выполненных обязательств: привлечение общественности к обсуждению стратегии развития Николаева, присоединение городского совета областного центра к проекту «Открытый бюджет», а также аудит и обнародование информации о коммунальной собственности Николаева. Общий уровень ответственности Сенкевича (с учетом непрограммных обещаний) – 45%.

Несколько более объективная картина у мэра Тернополя Сергея Надала. В его программе на последних выборах содержалось 25 пунктов, которые аналитики «Слова и Дела» квалифицировали как обещания. Ни одного он пока не провалил, 10 – выполнил, 15 – находятся в статусе «в процессе». Среди важнейших выполненных программных обещаний тернопольского мэра – открытие перинатального центра второго уровня, реконструкция амфитеатра Певческого поля и внедрение системы электронных закупок. Всего же Надал, который занимает должность городского головы уже второй срок подряд, имеет 63% выполненных обязательств.

Также в топ «отличников» по уровню выполнения предвыборных программ вошли мэры Хмельницкого, Ужгорода и Черновцов Александр Симчишин, Богдан Андриив и Алексей Каспрук. В них 38 и по 33% выполненных программных обещаний соответственно.

А вот кого в плане реализации предвыборной программы похвалить не за что, так это градоначальника Харькова. Геннадий Кернес просто не подал в ЦИК свою предвыборную программу. По крайней мере, в опубликованном виде аналитики «Слова и Дела» ее не нашли. Поэтому и в графу «выполненые программные обещания» вписывать ничего. Всего же у Кернеса 47% выполненных обязательств, что в целом неплохо.

Недалеко от него «убежал» мэр Полтавы Александр Мамай. Перед выборами он поступил очень оригинально, заявив, что не будет давать новых программных обещаний, а просто продолжит выполнять свою предыдущую программу. Поэтому аналитики портала продублировали обещания, которые Мамай не успел выполнить в течение предыдущей мэрской каденции, – их оказалось два. И обе пока еще не выполнены. Это обязательство построить мусороперерабатывающий и молочный заводы. Общий уровень ответственности Мамая, как и у Кернеса, 47%.

И еще один участник тройки аутсайдеров рейтинга выполнения предвыборных обещаний — городской голова Львова Андрей Садовый. Злую шутку с ним сыграло то, что он включил в свою программу большое количество вполне конкретных пунктов. Если Садовому удастся их выполнить, это сделает ему честь. По крайней мере пока что ни одного программного обещания из 66 он еще не провалил. А выполнил пока два – о введении быстрой процедуры регистрации предприятия и создании портала открытых данных информации из различных сфер жизни города. Всего у Садового 40% реализованных обязательств.