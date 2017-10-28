18.10.17 08:083060
Завтра будет дождливо, местами с мокрым снегом
|28.10.17 16:53
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В Николаеве температура не будет превышать 11 градусов
В Николаеве температура не будет превышать 11 градусов
На западе Украины облачно, ночью дождь, днем сильный дождь, ветер юго-западный, 15-12 м/с, порывы 25-29 м/с, в Карпатах до 40 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +6...+13 градусов.
На севере страны облачно, ночью преимущественно без осадков, утром и днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20, м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +7...+13 градусов.
В центральных регионах облачно, ночью без осадков, утром и днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +7...+13 градусов.
На востоке Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов.
На юге сохранится облачная погода, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+16 градусов.
В Крыму облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.