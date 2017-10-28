Завтра будет дождливо, местами с мокрым снегом В Николаеве температура не будет превышать 11 градусов На западе Украины облачно, ночью дождь, днем сильный дождь, ветер юго-западный, 15-12 м/с, порывы 25-29 м/с, в Карпатах до 40 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +6...+13 градусов. На севере страны облачно, ночью преимущественно без осадков, утром и днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20, м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +7...+13 градусов. В центральных регионах облачно, ночью без осадков, утром и днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +7...+13 градусов. На востоке Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов. На юге сохранится облачная погода, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+16 градусов. В Крыму облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама